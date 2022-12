Sie heißen Dall-E, Midjourney oder Stable Diffusion und werden als KI-Kunstmaschinen gehypt. Sie bedienen sich bei Werken menschlicher Künstler:innen und bedienen auch Verschwörungsmythen. Ein riskantes Spiel. Eine Astronautin im Weltraum. Sie blickt an uns vorbei, entgeistert und voller Trauer. Was sie sieht, fängt eine Spiegelung in ihrem Helmvisier ein: Flammen, Glut - ein brennender Planet. "Ich erinnere mich noch sehr gut: Das war das erste Mal, dass ich von einem künstlich generierten Bild nicht einfach nur beeindruckt, sondern emotional berührt war. Es hat viel mit mir gemacht." So beschreibt der Autor und Journalist Gregor Schmalzried den Moment, als er zum ersten Mal das ganze Potenzial der KI-Kunstwelt ...

