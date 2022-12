Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu - höchste Zeit im Podcast einen Blick zurück zu werfen. Gemeinsam besprechen wir im großen Jahresrückblick unsere größten Fails und unsere Highlights des Jahres. Natürlich geht es dabei unter anderem um Twitter-Eskapaden, aber auch um das Mondprogramm der Nasa und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Der Jahresrückblick ist gleichzeitig auch die letzte Podcast-Episode in diesem Jahr. In der ersten Januar-Woche sind wir aber zu den gewohnten Tagen und Zeiten mit t3n Interview, t3n Catch up und t3n Daily ...

Den vollständigen Artikel lesen ...