Mit ihren digitalen Anwendungen prägen sie unser Leben bis ins kleinste Detail: Techworker. Doch wer sind sie und was treibt sie an? Der Soziologe Robert Dorschel sieht sie als Avantgarde einer neuen digitalen Mittelschicht. Techkonzerne gelten als notorische Geheimniskrämer. Sie verpflichten ihre Angestellten mit Non-Disclosure-Agreements zu absolutem Stillschweigen. Schwierige Voraussetzungen, wenn man erfahren will, wie Techworker auf die Welt und die eigene Arbeit blicken. Dem deutschen Wissenschaftler Robert Dorschel ist es dennoch gelungen. Während der Pandemie hat er 52 von ihnen aus Deutschland und den USA für sein Dissertationsprojekt befragt. "Wenn man ihnen volle Anonymität zusichert, zeigen sich die meisten doch sehr interessiert daran, ihre Geschichte zu erzählen", sagt er über die Gespräche, die er wegen der Pandemie meist per Videocall geführt hat. Auch die eine oder andere persönliche Empfehlung habe geholfen. In der Forschung waren die gutsituierten Techworker bislang kaum Thema. Dorschel sieht darin den Ausdruck "eines marxistischen Solidaritätsverständnisses in den Sozialwissenschaften, sich eher dem digitalen Proletariat ...

