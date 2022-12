PEKING (dpa-AFX) - Bei einem Unfall in einer Goldmine sind in China 18 Bergleute verschüttet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hielten sich zum Zeitpunkt des Einsturzes am Samstag 40 Arbeiter in der Mine in der westchinesischen Region Xinjiang auf. 22 von ihnen konnten in Sicherheit gebracht werden. Angaben zur möglichen Ursache des Unglücks wurden zunächst nicht gemacht. Chinas Gruben gelten als äußerst gefährlich. Immer wieder kommen Kumpel ums Leben. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht sind häufig die Ursachen./jpt/DP/he