Gezwungenermaßen passiert an den Börsen über die Feiertage nicht viel, doch besonders besinnlich ist das Fest zumindest aus Anlegersicht nicht. Nicht nur die erhoffte Weihnachtsrallye ist ausgeblieben, viele Titel werden auch nach wie vor von unschönen Problemen begleitet, was nichts Gutes für die neue Woche vermuten lässt.Größtes Sorgenkind in den Augen vieler Aktionäre ist und bleibt Tesla (US88160R1014). Der Konzern scheint mehr und mehr im Chaos zu versinken. CEO Elon Musk hat enorm viel Vertrauen verspielt und auch Gerüchte ...

