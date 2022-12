OceanaGold erhält Genehmigung für die Erweiterung der Haile-Goldmine! Hervorragende Explorationsergebnisse auf allen Projekten!

OceanaGold hat das bundesstaatliche Genehmigungsverfahren für die Erweiterung seiner Goldmine Haile in Kershaw, South Carolina, abgeschlossen.

Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass das US Army Corps of Engineers (ACOE) die ergänzende Umweltverträglichkeitserklärung (SEIS ROD) herausgegeben und eine Genehmigung gemäß Abschnitt 404 des Clean Water Act für die Minenerweiterung erteilt hat.

Darüber hinaus erteilte das South Carolina Department of Health and Environmental Control (DHEC) am 14. Dezember die Minenbetriebsgenehmigung (MOP), die nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 15 Tagen rechtskräftig wird und das staatliche Genehmigungsverfahren für die Haile-Erweiterung abschließt.

Der Erhalt der bundes- und einzelstaatlichen Genehmigungen ermöglicht die Erschließung und den Betrieb der Untertagemine sowie eine Erweiterung der Betriebsfläche, um zusätzliche Abfalleinrichtungen und eine größere Lagerkapazität für Abraum zu ermöglichen.

Quelle: OceanaGold

Die Umstellung auf den Untertagebau bei Haile wird schätzungsweise 110 Mio. $ kosten und zusätzliche 200 direkte Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Mit dem im dritten Quartal genehmigten frühen Arbeitsprogramm schreitet die untertägige Erschließung des Hauptproduktionsgefälles und der Abluftportale sicher und plangemäß voran. Die Lieferung des ersten Erzes aus dem Haile-Untertagebau ist weiterhin für das vierte Quartal 2023 geplant.

Gerard Bond, President und CEO von OceanaGold, ist begeistert:

"Der Erhalt des SEIS ROD und des MOP bei Haile stellt einen bedeutenden Meilenstein für OceanaGold dar und bringt das Unternehmen auf einen klaren Weg, um die Goldproduktion zu steigern und die Stückkosten bei diesem Eckpfeiler zu senken. Wir freuen uns darauf, die nächste Phase des Wachstums von Haile voranzutreiben, indem wir unseren Betrieb unter Tage ausweiten und mit Explorationserfolgen weitere Möglichkeiten verfolgen, um die Lebensdauer der Mine profitabel zu verlängern."

Hervorragende Explorationsergebnisse auf allen Projekten

Die unternehmenseigenen Bohrprogramme im Jahr 2022 lieferten starke Ergebnisse, die den Schwerpunkt auf die Wertschöpfung durch die Umwandlung und das Wachstum von Ressourcen in der Nähe der Mine unterstützen.

Bei Wharekirauponga definieren die Konversionsbohrungen weiterhin hervorragende Abschnitte innerhalb der hochgradigen East Graben Aderzone. Bemerkenswert ist, dass die bisherigen Bohrungen nur einen Teil der East Graben Vein Zone definiert haben, die in mehrere Richtungen offen ist, und dass zwei parallele Adern nur in begrenztem Umfang nachgebohrt wurden, was das enorme Potenzial dieser herausragenden Lagerstätte unterstreicht.

Quelle: OceanaGold

Die Ressourcenkonvertierung und Erweiterungsbohrungen werden fortgesetzt, wobei etwa 2.500 m für das erste Halbjahr 2023 geplant sind, um eine Vormachbarkeitsstudie zu unterstützen, die voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein wird. Eine angezeigte Ressource von 1,1 Millionen Unzen wurde als optimale Ressourcengröße für die Definition der ersten Erschließungspläne für die Projektstudienarbeiten ermittelt, ohne dabei die Möglichkeiten für ein verbessertes Minendesign und/oder Ressourcenwachstum einzuschränken.

Die Explorationsarbeiten von Haile konzentrierten sich auf die Umwandlung und Erweiterung der Ressource bei Palomino mit dem Ziel, ein Ressourcenwachstum und eine profitable Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu ermöglichen.

Quelle: OceanaGold

Bei Haile hat das Unternehmen eine Pipeline von unterirdischen, sedimentgebundenen Goldexplorationsmöglichkeiten definiert, einschließlich Horseshoe, Horseshoe Extension und Palomino, die alle ähnliche strukturelle Gegebenheiten auf einer Streichlänge von 800 m aufweisen. Diese Pipeline von Explorationszielen befindet sich nun in verschiedenen Entwicklungsstadien, von Reserven und laufenden unterirdischen Erschließungen (Horseshoe) über angezeigte und abgeleitete Ressourcen (Palomino) bis hin zur Ressourcenbestimmung (Horseshoe Extension).

Bei Didipio stellt die Entdeckung von zwei neuen mineralisierten Strukturen außerhalb der bestehenden Ressource ein potenzielles Aufwärtspotenzial für den aktuellen Minenplan dar und wird ein wichtiger Schwerpunkt des Explorationsprogramms im Jahr 2023 sein.

Quelle: OceanaGold

Obwohl bei der Minenerschließung keine Erweiterungen der östlichen Brekzie in die Tiefe festgestellt wurden, blieb die Quelle der Brekzie fraglich. Daher wurden von der 250-Meter-Ebene aus Bohrungen durchgeführt, die sofort eine kupfer-goldmineralisierte Quarz-Brekzie mit einer Breite von bis zu 48 Metern und einer derzeitigen vertikalen Ausdehnung von 75 Metern ergaben, die in erster Linie aus Quarzklasten besteht, die durch Chalkopyrit und Bornit zementiert sind. Die Bohrungen werden fortgesetzt, um die Geometrie der Struktur, die in der Tiefe offen bleibt, und die Kontinuität des Gehalts besser zu definieren.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA6752221037,XD0002747026,XD0002058432