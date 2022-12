Warren Buffett weiß, was er will: Das Orakel von Omaha investiert über 95 Prozent seines Geldes in nur vier Branchen. Darum liegt er damit goldrichtig. Von Jennifer Senninger Warren Buffett (92) gilt als bester Investor der Welt. Seit er 1965 die Zügel bei Berkshire Hathaway übernommen hat, erzielte er spektakuläre Renditen, die den Markt bei weitem geschlagen haben. Es gibt zahlreiche Gründe, warum das Orakel von Omaha so erfolgreich ist. Wie The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...