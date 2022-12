Nottingham, England (ots/PRNewswire) -Die Begeisterung über das erste Anfestier-Event von Antier, die Diwali-Feier im Metaversum, ist noch nicht abgeklungen, da geht das Feiern im Metaversum auch schon weiter - mit einer Weihnachtsfeier. Antier hat eine offene Einladung an alle ausgesprochen, die an den Feierlichkeiten teilnehmen möchten, unabhängig von ihrem geografischen Standort. Dieses Mal erfuhr Antier ein überwältigendes Interesse aus der weltweiten Community.Der Ursprung von Anfestier geht auf den 21. Oktober 2022 zurück, als Antier seine Mitarbeiter mit einer Einladung zu einer Diwali-Feier in der eigens entwickelten Metaverse-Plattform überraschte, in der sie an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und Feuerwerkskörper zünden durften. Anfestier ist eine Initiative, die das Feiern von Festen in der immersiven virtuellen Welt ermöglicht.Auch die Weihnachtsgala war ein voller Erfolg: Hunderte von Avataren strömten am 21. und 22. Dezember 2022, kurz vor dem Weihnachtswochenende, an den Ort der Festlichkeiten im Metaversum. Die Teilnehmer durften sich einen Avatar aussuchen und sein Erscheinungsbild individuell gestalten.Gracy Nayyar, Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Antier, erklärte: "Neben der weltweiten Beteiligung verzeichnete Anfestier eine durchschnittliche Besuchszeit von 30 Minuten pro Nutzer, was von der großen Resonanz auf die Veranstaltung zeugt. Die meisten dieser Teilnehmer besuchten den Metaraum sogar mindestens zweimal mit ihren Avataren."Hier einige Höhepunkte, die die Teilnehmer während der Veranstaltung beschäftigt haben:- Es gab spannende Preise und kleine Geschenke bei Gewinnspielen und Wettbewerben.- Virtuelle Weihnachtslieder.- Zahlreiche Aktivitäten wie Live-Musik, Tanz, eine Schlittenfahrt, Weihnachtsbaumschmuck, Weihnachtselfen-Bowling, ein Feuerwerk und ein Kirchenbesuch zum Beten und zur Ehrerbietung.- Die Besucher trafen den allerersten Meta-Weihnachtsmann und äußerten ihre persönlichen Wünsche.- Nahtlose Anmeldung ohne Integration einer Geldbörse.- Es handelte sich um eine weltweite Veranstaltung, die registrierten Teilnehmern kostenlosen Zugang gewährte.- Die Metaverse-Plattform hat eine Kapazität für den Einlass von 1.000 Teilnehmern gleichzeitig.- Der Clou: Die Teilnehmer können auch eine Webversion nutzen, für die kein VR-Headset erforderlich ist.Spaß und VergnügenDer zentrale Anlaufpunkt ist die erste virtuelle Kirche im Weihnachts-Metaversum. Auch die Kerzenlicht-Zeremonie und das Gebet zu Jesus waren gut besucht. Die Schlittenfahrt war der Favorit unter den jungen Meta-Teilnehmern. Sie erfüllten sich damit ihren Kindheitswunsch, mit dem Schlitten durch eine verschneite Umgebung zu fahren, was ihnen in der realen Welt vielleicht nicht möglich war.Auf der Meta-Weihnachtsfeier konnten die Teilnehmer mit völlig Fremden um ein virtuelles Lagerfeuer sitzen. Die Voice-Talk-Funktion des Metaversums trug dazu bei, die Atmosphäre aufzuheizen und lebendig zu gestalten. Die Teilnehmer hatten Spaß daran, die Feuerwerkskörper, die Bowlingkugeln und die Dekorationsartikel in die Hand zu nehmen und sie wie in der Spielanleitung beschrieben zu benutzen. Auch der Jackpot hat viele Besucher begeistert. Die glücklichen Gewinner der Meta-Weihnachtsfeier konnten kleine Geschenke gewinnen.Ohne die Funktion "Make a Wish" wäre die Weihnachtsstimmung nicht vollständig gewesen. Die meisten Teilnehmer wollten Rudolph, das Rentier mit der roten Nase, persönlich erleben und sich wie in ihrer Kindheit etwas wünschen. Schneewittchen-Ambiente, farbenfrohe Avatare, winterliche Kälte und schneebedeckte Berge sorgten für zusätzliches Flair einer verträumten winterlichen Weihnacht wie aus dem Bilderbuch.Die Besucher schätzten auch die exklusiven Essensstände im Metaversum, an denen sie köstliche Leckereien genießen konnten. Ein exklusiver Bühnenaufbau trug zur Unterhaltung der Teilnehmer bei, die sich in interessanten Tanzschritten übten, und auch die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Die immersive Erfahrung umfasste die Verfolgung der Hände, das Greifen und die Nachahmung der Handbewegungen, während mit den Spielelementen im Metaversum interagiert wurde.Technische Aspekte, die zum großen Erfolg der Veranstaltung im Metaversum beigetragen habenAntier hat Geschichte geschrieben, indem es ein webbasiertes, VR-kompatibles Weihnachts-Metaversum für Benutzer in verschiedenen Ländern geschaffen hat.Einige interessante Fakten haben dazu beigetragen, dass die weltweite Gemeinschaft das Anfestier mit großer Leidenschaft und Begeisterung aufgenommen hat. Die ordnungsgemäße Verwendung der Oculus-Kamerasensoren erfolgte durch eine Programmierung, die die Handbewegungen nachahmte. Jeder Finger der Hand ist Knochen für Knochen animiert, wodurch die Hand- und Fingerbewegungen perfekt simuliert werden können.Die Benutzer konnten die Oculus-Controller verwenden, um sich zu bewegen und die Umgebung zu erkunden. Die Design- und Entwicklungsteams verwendeten hauptsächlich zwei Softwaretools: Blender und Unity. Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Chatten. Der Voice-Chat wurde mit Agora Voice Chat ermöglicht, und für Textnachrichten verwendeten die Techniker von Antier Photon Chat. Das Unternehmen nutzte Photon Pun, um eine Online-Multiplayer-Funktion in das Metaversum zu integrieren. Derzeit kann das Metaversum bis zu 1000 Spieler aufnehmen. Da das Metaversum in WebGL integriert ist, benötigt es mindestens 4 GB RAM und eine schnelle Internetverbindung.Wie hat Antier seinen Erfolg bewertet?Das Unternehmen verfolgt einen professionellen Ansatz und ermöglichte es den Teilnehmern der Meta-Weihnachtsfeier, Feedback zu geben, bevor sie die Plattform verließen. So konnten die Techniker die Erfahrungen der Benutzer nachvollziehen und herausfinden, wie ihnen die Weihnachtsfeier im Metaversum gefallen hat. Die Benutzer durften auch mit einem Nicht-Spieler-Charakter (NSC) interagieren und NFTs erkunden.Die Leistungsbewertung im Allgemeinen:Anzahl der zum Anfestier angemeldeten Teilnehmer: 25.035Anzahl der Personen, die tatsächlich an der Feier teilgenommen haben: 18.234Anzahl der Personen, die Feedback gegeben haben: 987Informationen zu Antier SolutionsAntier ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Blockchain- und Metaverse-Technologie. Das Technikteam arbeitet ständig an Innovationen, und Anfestier ist das beste Beispiel für sein Engagement. Das Unternehmen hilft auch internationalen und lokalen Unternehmen, das Krypto-Umfeld optimal zu nutzen und reibungslose Zahlungsvorgänge mit größerer Sicherheit zu genießen.Das Antier-Team ist auf den Umgang mit den Nischen DeFi, DAO, Web 3, NFTs, Gaming, Krypto-Wallets, Krypto-Münzen und Token sowie Krypto-Banking spezialisiert. Das Unternehmen hilft Technikbegeisterten, die Anwendungsgebiete des Metaversums kennenzulernen, die nicht nur den Unternehmenssektor, sondern auch die Unterhaltungsbranche und die Verteidigungsindustrie betreffen.Medienkontakte: Website: https://www.antiersolutions.com/Telegram: https://t.me/antiersupportFacebook: https://www.facebook.com/antiersolutionsLinkedin: https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/ (https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/)Bild: https://mma.prnewswire.com/media/1973887/Antier_Meta_Chirstmas_2022.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1973887/Antier_Meta_Chirstmas_2022.jp)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jp)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/antier-veranstaltet-erste-weihnachtsfeier-im-metaversum-fur-ein-weltweites-publikum-301709921.htmlPressekontakt:Devender Junas,+91 987 83 62625,devender.kumar@antiersolutions.com,info@antiersolutions.comOriginal-Content von: Antier Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153063/5402523