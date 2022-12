HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3768/ Julia Pleschke agiert nach dem Motto "Mensch, Medium, Mond". Sie ist digitale Medientechnikerin und Gründerin von smoonr mit Kunden wie S Immo, Merck, Boehringer Ingelheim und vielen anderen, gemeinsam hatten wir vor knapp einem Jahrzehnt ein grosses Aktienspiel-Projekt gemanagt. Was es mit "Houston, wir haben ein Problem" bzw. "Smoonr or later" auf sich hat, ist ebenfalls in dieser launigen Folge mit Gurktaler Alpenaperitiv-Genuss zu hören. Und ja: Julia hätte auch nichts dagegen" Aufsichtsrätin in Unternehmen aus dem Gesundheits- und börsennotierten Bereich bzw. bei Start-ups zu werden. Eine entsprechende Ausbildung ist da, siehe Website.https://smoonr.comhttps://aufsichtsraetin-wien.at About: Die Serie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...