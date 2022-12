Es gibt gewisse Faktoren wie Cash in unserem Depot, das die Rendite bremsen kann. Natürlich ist klar, warum liquide Mittel im Vergleich zu Investitionen in Aktien nicht besonders gut performen. Selbst wieder steigende Zinsen können selten mit der langfristigen Rendite von Aktien mithalten. Aber ist Cash der prägende Faktor, wenn es um die Bremse in deinem Depot geht? Möglicherweise. Bedenken wir heute daher Vor- und Nachteile. Und warum man sich durchaus in Ansätzen diesen Luxus leisten kann. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...