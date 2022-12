Das Management der Münchener Rück (WKN: 843002) hat kürzlich nicht nur verkündet, dass man sich gut gerüstet für das Jahresziel 2022 sieht. Konkret würde das ein Gewinnwachstum auf 3,3 Mrd. Euro bedeuten. Nein, sondern man hat uns als Investoren bereits daran teilhaben lassen, was man für das kommende Geschäftsjahr kommen sieht. So sprach der Chief Financial Officer im Rahmen einer Investorenkonferenz davon, dass es im Jahr 2023 4 Mrd. Euro werden sollen. Das ist erneut ein solides Gewinnwachstum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...