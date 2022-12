Rezession, Inflation, Crash - Diese Top-5-Aktien sollten Sie für 2023 auf dem Schirm haben. https://bit.ly/3VnR6Mv Jetzt den kostenlosen Report von America's Most Wanted herunterladen und mehr erfahren! Gabriele Hartmann von Perspektive Asset Management spricht im Gespräch mit wallstreet:online von einem Paradigmenwechsel. Der Abschied vom Zeitalter der niedrigen Inflation und der niedrigen Zinsen sei auch ein Stück weit ein Abschied von Growth-Aktien als der "place to be". Bei starken Tech-Werten könne man investiert bleiben oder sogar nachkaufen. Allerdings sollte das Gesamt-Depot ausgewogen und diversifiziert bleiben. Welche Aktien sie selbst im Portfolio übergewichtet und warum die langfristigen Chancen derzeit besonders interessant sind, erfahren Sie im Video.