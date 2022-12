Künstliche Intelligenzen komponieren Musik, schreiben Geschichten und malen Bilder. Aber heißt das auch, dass sie kreativ sind und den Menschen ersetzen können? KI-Biennale in Essen im Mai 2022: Unter dem Motto "Machine Dreams" stellen Künstler:innen an der Hochschule der bildenden Künste Werke aus, die sie mithilfe künstlicher Intelligenzen geschaffen haben. Es gibt viele der erwartbaren AR- und VR-Simulationen. Aber die Besucher:innen scharen sich um kleine Plastiken, die mit ihren organischen Formen ein wenig aus dem Thema gefallen wirken. Da ranken sich Äste ausgehend von einem Stamm nach oben, verzweigen sich scheinbar zufällig, werden dünner - doch was nach einem Baum klingt, ist aus Plastik und hat eine ganz bestimmte Funktion. Ein Algorithmus hat sie mit dem Ziel berechnet, einem Objekt während des 3D-Drucks den nötigen Halt zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...