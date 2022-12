Straubing (ots) -



Doch ein neuer Krieg in Europa muss verhindert werden. Um jeden Preis. Unbedingt wollen Brüssel und die europäischen Regierungen eine weitere Verschiebung der Grenzen und den Tausch von Gebieten verhindern. Es gibt in der Tat gute Gründe, keinen Präzedenzfall zu schaffen, der auch dem Imperialisten im Kreml in die Hände spielen könnte. Doch wenn es wirklich keine andere Chance gibt, wenn politischer Druck und Anreize nicht zum Ziel führen und sich der Konflikt nicht anders lösen lässt, darf es kein Tabu sein, auch darüber zu reden. Jedenfalls ist das besser als eine permanente Kriegsgefahr im Innenhof Europas.



