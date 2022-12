Politik/Afghanistan (ots) -



In der islamischen Welt wenden sich die Frauen gegen überkommene Regeln. Dabei geht es weniger um das Kopftuch als solches. Es geht um die Freiheit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Man braucht sich jedenfalls nur Bilder aus Afghanistan, dem Iran oder der Türkei von vor 50 Jahren anzusehen, um zu wissen: Alle Länder waren in Sachen Emanzipation der Geschlechter schon mal weiter. Das Pendel zwischen Unterdrückung und Freiheit ist ständig in Bewegung und schlägt derzeit gen Unfreiheit aus. Wo Frauenrechte unter die Räder geraten, tun es Demokratie und Menschenrechte meist auch.



