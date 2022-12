Zocken und dafür bezahlt werden? Das klingt nach einem Kindheitstraum. Für die einen geht es bei Axie Infinity, Upland und Co. um ihren Lebensunterhalt, für die anderen um Spekulation und Gewinn. Etwa vierzig Stunden pro Woche verbringt Christian Pongratz mit Blockchain-Games. Reiner Zeitvertreib ist das für ihn aber nicht. In "Upland", das einem digitalen Monopoly-Spiel ähnelt, wirft er einen Blick auf die Grundstückspreise, kassiert Transportgelder und schickt seinen Avatar auf eine Schatzsuche. Mehr gibt es dort für ihn gerade nicht zu tun. Also weiter zum nächsten Tab seines Browsers: In der bunten Monsterwelt von "Axie Infinity" kümmert er sich um sein Team, die Lunaxie Titans. Es besteht aus 19 Philippiner:innen, die täglich Stunden mit dem Spiel verbringen, um damit Geld zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...