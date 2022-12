Habeck sieht 'Tal der Tränen' bei Ökostrom-Ausbau durchschritten

BERLIN - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sieht Fortschritte beim Ausbau des Ökostroms in Deutschland - und zugleich noch einen langen Weg. Der Grünen-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Ich bin nicht unzufrieden, wie das mit dem Ausbau der Erneuerbaren gerade läuft. Noch nicht zufrieden, das ist alles noch ein zartes Pflänzchen, und wir kommen hier wirklich aus dem Tal der Tränen. Aber die sind getrocknet und ein erstes Lächeln kann man sich schon wieder zutrauen."

Laut Zurich-Chef werden Cyberangriffe nicht mehr versicherbar sein

ZÜRICH - Cyber-Angriffe werden "unversicherbar". Diese Warnung kommt von Mario Greco, Vorstandschef von Zurich Insurance, in einem Interview mit der "Financial Times" (Montag, online). In den letzten Jahren haben Manager großer Versicherungsunternehmen vor den Risiken von Pandemien und Klimawandel für den Versicherungsschutz gewarnt. Greco ist jedoch der Ansicht, dass Cyberangriffe eine Gefahr darstellen, die überwacht werden muss.

TV-Quoten: 3,65 Millionen sehen 'Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow'

BERLIN - Prominente wie Annette Frier, Bastian Pastewka oder David Garrett gaben sich am ersten Weihnachtsfeiertag bei "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" ein Stelldichein - 3,65 Millionen Menschen schalteten die von Johannes B. Kerner moderierte Spielshow ein und bescherten dem ZDF mit 14,4 Prozent Marktanteil einen klaren Quotensieg zur Primetime ab 20.15 Uhr. "Dalli Dalli" gehörte in den 70er und 80er Jahren zu den beliebtesten deutschen Fernsehformaten und ist eng mit dem Namen des 1987 gestorbenen Entertainers Hans Rosenthal verbunden.

Bayern fordert mehr Ländermitsprache bei Wasserstoffstrategie

MÜNCHEN/BERLIN - Bei der Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie bindet der Bund nach Ansicht Bayerns Länder, Industrie und Investoren nicht genug ein. "Hier passiert viel zu wenig, alle Beteiligte reden viel zu wenig miteinander", sagte der im Freistaat zuständige Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) der Deutschen Presse-Agentur in München. Derzeit gebe es zwar viele Ideen und Initiativen von Einzelnen, diese würden aber oft nicht ausreichend aufeinander abgestimmt.

Zugverkehr in Großbritannien kommt durch Streiks zum Erliegen

LONDON - Streiks im Bahnverkehr und beim Grenzschutz haben Reisende in Großbritannien über Weihnachten vor Herausforderungen gestellt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem "Boxing Day", kam der Zugverkehr weitgehend zum Erliegen, wie der Sender Sky News berichtete. Die Verkehrsgewerkschaft RMT hatte ihre Mitglieder im Tarifkonflikt aufgerufen, von Heiligabend bis zum Morgen des 27. Dezember die Arbeit niederzulegen. Der Streit über höhere Löhne und besseren Arbeitsbedingungen schwelt seit Monaten. Immer wieder durchkreuzen Streiks die Reisepläne der Briten.



Weitere Meldungen



-Intensivmediziner: Infektionswelle hat ihre Spitze erreicht -'Fragen Sie Ihre Ärztin' - Verbände fordern angepasste Arzneiwerbung -Buschmann fordert Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen

-Das Jahr der pulverisierten Spritpreisrekorde

-ROUNDUP 2: Extreme Kältewelle trifft USA am Weihnachtswochenende - Dutzende Tote -Fallen alle Corona-Auflagen? Wie die Länder ins kommende Jahr gehen -Kasachstan übergibt der Ukraine 41 Generatoren für Krankenhäuser -ROUNDUP: Drosten hält Pandemie für überwunden - 'erste endemische Welle' -Große Mehrheit der Deutschen rechnet mit Gasknappheit -Ramelow fordert Reform des Infektionsschutzgesetzes

-Melnyk fordert Tabubruch: Kampfjets und Kriegsschiffe für Ukraine°

