Tesla hat einen Durchbruch bei der Massenfertigung seiner 4680er-Batteriezellen erreicht. Demnach konnten zuletzt innerhalb einer Woche so viele davon hergestellt werden, dass es für die Herstellung von über 1.000 Model Y reicht. Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Tesla beim "Battery Day" die 4680er-Batteriezelle vorstellte. Sie wurde anschließend in der Presse als Basis für einen "Wunder-Akku" gefeiert. Manche sahen sogar ein neues Elektroauto-Zeitalter ...

