Die Address-Base GmbH & Co. KG blickt optimistisch ins neue Jahr und bietet auch 2023 innovative Möglichkeiten zum Adressen kaufen für Marketingspezialisten und Unternehmer. Neben den bewährten Updates sind auch ganz neue Angebote geplant. Neben dem klassischen Adressen-Shop wird ein neues Live-Portal angeboten, welches Ihnen sowohl die einfache Möglichkeit gibt Ihre potenziellen Leads zu finden, als auch im Rahmen eines Abo-Models Adressen direkt zu exportieren.Ein weiteres Pandemie-Jahr im RückblickAuch 2022 hat das Corona-Virus eine Herausforderung für die Welt dargestellt. Obwohl wieder einige Veranstaltungen und Messen möglich waren, gab es nach wie vor deutliche Einschnitte für Unternehmen und die Werbebranche.Persönliche Kontakte im Vertrieb sind weiterhin noch nicht in dem Umfang wie vor der Pandemie möglich. Entsprechend ist die Kundenakquise nach wie vor auf klassischem Weg nicht ganz auf dem Level wie vor der Pandemie. Viele Firmen haben 2022 vermehrt auf Online-Kanäle gesetzt, sowie auch auf den Zukauf von Firmenadressen. Positive Erfahrungen haben dazu geführt, dass Unternehmen auch in Zukunft bei diesem Kanal der Akquise bleiben werden.Telefonmarketing und Werbebriefe sind in den aktuellen Zeiten ein geeignetes Mittel um potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Für beide Kanäle werden topaktuelle Firmendaten gebraucht. Address-Base konnte auf dieser Grundlage auch im Jahr 2022 eine erhöhte Nachfrage nach B2B-Daten verzeichnen.B2B Adressen Angebot Updates 2023Wie jedes Jahr wird sich die Datamining- und Technikabteilung von Address-Base um regelmäßige Updates mit den bewährten Mechanismen kümmern. Neben den kontinuierlichen Verbesserungen wird vermehrt auf Machine Learning gesetzt, was die Datenqualität nochmals steigern wird.Weiter steht ein neues Live-Portal in den Startlöchern, dass den Kunden ermöglicht selbständig Datensätze zu selektieren als auch davon Auszüge direkt im gewohnten Format inklusive aller Zusatzinformationen herunterzuladen.