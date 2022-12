EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Patent

Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech erhält US-Patent für die Marinosolv-Technologie und investiert in eine Reihe neuer Patente



27.12.2022 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Marinomed Biotech erhält US-Patent für die Marinosolv-Technologie und investiert in eine Reihe neuer Patente Patentschutz in den USA ergänzt die Patente in Europa und Großraum China

Umfassender Patentschutz als Wachstumstreiber für Pipeline-Produkte und Solv4U Technologiepartnerschaften

Marinomed nimmt das Wandelanleihenprogramm mit Nice & Green wieder auf, um neue Patente zu finanzieren Korneuburg, Österreich, 27. Dezember 2022 - Die börsennotierte Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) teilt mit, dass das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten das Patent Nr. US11510859 erteilt hat, das die Marinosolv-Technologie und ihre löslichkeitserhöhenden Eigenschaften abdeckt. Konkret schützt das Patent Marinosolv als Methode zur Verbesserung der Wasserlöslichkeit von Medikamenten, die in wässrigen Formulierungen kaum löslich sind. Durch die Erhöhung der Löslichkeit kann die Marinosolv-Technologie bestehende und in Entwicklung befindliche Arzneimittel für die Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten deutlich verbessern. Dr. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, sagt: "Die Erteilung des US-Patents ist ein weiterer Beweis für die hohe Innovationskraft von Marinomed und unserer Marinosolv-Technologie. Damit haben wir in allen relevanten Märkten die Voraussetzungen geschaffen, um mit unserer Technologie die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen zu erhöhen und damit die Entwicklung neuer Therapeutika zu ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Technologie und unsere aus Marinosolv abgeleitete Pipeline, einschließlich unserer beiden Produktkandidaten Budesolv und Tacrosolv, als auch für unsere Solv4U-Technologiepartnerschaften. Der umfassende Patentschutz in Europa, China und den USA ist ein starkes Asset, um weitere Partner für unsere Technologie zu gewinnen und wird unsere Wachstumsbestrebungen unterstützen." Als wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen, bei dem die Entwicklung von Intellectual Property (IP) eine der wesentlichen strategischen Säulen ist, arbeitet Marinomed darüber hinaus derzeit auch an der Ausarbeitung und Einreichung einer Reihe weiterer Patente zum Schutz des geistigen Eigentums im Bereich Drug Delivery. Um die Finanzierung dieser wertschaffenden Wachstumsprojekte im aktuell volatilen Kapitalmarktumfeld zu unterstützen, nimmt Marinomed die Ausgabe von Tranchen des Wandelanleihenprogramms mit der Investmentgesellschaft Nice & Green wieder auf, nachdem das Programm im Juli dieses Jahres pausiert wurde. Neben der Finanzierung neuer Patente werden diese Mittel auch zur Finanzierung des Carragelose-Umsatzwachstums bei einer gleichzeitig unverändert herausfordernden Lieferkette verwendet werden. "Wir haben eine volle Pipeline, wollen unser geistiges Eigentum durch die Ausarbeitung und Anmeldung von Patenten weiter schützen und so lizenzierbare Vermögenswerte generieren. Im aktuellen Börsenumfeld schätzen wir die Flexibilität, die uns die Finanzierungsvereinbarung mit Nice & Green dabei bietet und wir werden das Kapital nutzen, um unser Portfolio weiter aufzuwerten", schließt Marinomed-CFO Pascal Schmidt. Über Marinosolv: Marinosolv ist eine innovative Technologieplattform, die die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von kleinen Molekülen und Peptiden verbessert, die in wässrigen Formulierungen schwer löslich sind. Folglich können neue Behandlungen für eine Vielzahl von Krankheiten ins Auge gefasst werden. Die Marinosolv-Technologie ermöglicht eine effiziente Wirkstoffabgabe am Anwendungsort mit potenziell geringeren unerwünschten Wirkungen abseits der Zielorgane. Bereits zugelassene Medikamente und neue Wirkstoffe können durch Re-Formulierung mit Marinosolv verbessert werden und sind als Teil der neuen Formulierung erneut patentfähig, auch wenn der Patentschutz bereits ausgelaufen war. Unter der Marke Solv4U bietet Marinomed im Rahmen von Technologiepartnerschaften Formulierungsentwicklung auf Basis von Marinosolv für Wirkstoffe in allen Stadien der Entwicklung und des Produktzyklus an. Weitere Informationen zu Marinosolv und Solv4U finden Sie auf https://www.solv4u.com. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Marinosolv sind abrufbar unter https://www.marinomed.com/de/news/wissenschaftliche-publikationen (Reiter "Immunology"). Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv und der Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Zudem entwickelt Marinomed basierend auf Iota-Carrageen Arzneimittel für verschiedene schwere virale Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Über Nice & Green Nice & Green ist ein privates Eigenkapitalfinanzierungsunternehmen, das maßgeschneiderte und flexible Finanzierungslösungen für börsennotierte Micro-, Small- und Mid-Cap-Unternehmen in Europa anbietet. Nice & Green arbeitet an der Optimierung von Finanzierungslösungen, um den sich weiterentwickelnden Kapitalbeschaffungs-bedürfnissen von börsennotierten Unternehmen besser gerecht zu werden. Nice & Green ist bestrebt, durch einen positiven Investitionsansatz sowohl für die Unternehmen als auch für ihre Aktionäre Werte zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter nicengreen.ch. Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Lucia Mayr-Harting

T +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

IR: Stephanie Kniep

T +43 2262 90300 226

E-Mail: ir@marinomed.com Internationale Medienanfragen

Metrum Communications: Roland Mayrl

T +43 664 6126228

E-Mail: marinomed@metrum.at

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv und Carragelose sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

Wenn Sie sich aus dem Marinomed-Verteiler abmelden möchten, klicken Sie bitte hier. Um Ihnen gemäß der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weiterhin Pressemitteilungen und andere Informationen zusenden zu können, bitten wir um Ihre Zustimmung. Wenn wir kein Feedback von Ihnen erhalten, senden wir Ihnen auch in Zukunft Pressemitteilungen zu. Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt von Informationen und zur Speicherung von Daten jederzeit und ohne Angabe von Gründen per Mail an contact@marinomed.com widerrufen.

27.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com