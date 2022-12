Die Aktienkurse von TotalEnergies, BP & Co erhalten weiterhin Rückenwind vom Rohstoffmarkt. So sind die Ölpreise sind am erneut gestiegen. Ein Barrel Brent kostete am Morgen 84,59 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 63 Cent auf 80,19 Dollar.Die Ölpreise knüpften damit an die Kursgewinne vor den Weihnachtsfeiertagen an. Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise deutlich gestiegen, nachdem Russland eine mögliche ...

