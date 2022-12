Neue Chance bei Uran-Aktien: "Tax Loss Selling" ist durch - Aktie dreht wieder mächtig auf! Jetzt muss man dabei sein!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aus Übersee verfolgt die Regierung bedenkenlos den Ausbau der Kernkraft. Dort wird sogar mit Fernseh-Werbespots für die Stromerzeugung mittels Atomkraft geworben. Denn immer öfter tönt es aus dem Fernseher: "Zehn Prozent des Stroms in der Welt liefert die Atomkraft."

Und weiter heißt es, der Anteil der Atomkraft am Energiemix müsse steigen. Denn nur so könnten die ehrgeizigen Klimaziele der Biden-Regierung erreicht und eingehalten werden. Damit rennt man bei Bidens Energieministerin Jennifer Granholm regelrecht offene Türen ein, die weiß, dass:

"Die Hälfte von Amerikas sauberer, emissionsfreien Energie aus Kernkraftwerken stammt."

Was sie meint, ist, dass zwar gut die Hälfte des Strombedarfs noch über fossile Brennstoffe gedeckt wird; bei der anderen Hälfte aber die Atomkraft einen ebenso hohen Anteil hat wie Wind und Sonne gemeinsam.

Atomkraft ist auch da, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht!

Scott Melbye, der oftmals als Lobbyist für Amerikas Uranproduzenten bezeichnet wird, argumentierte jüngst, das erneuerbare Energien und Atomstrom sogar Hand in Hand gehen können und sich dabei sogar ideal ergänzen würden. Denn die AKWs können immer dann aushelfen, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint! Entsprechend wird in Amerika, wo ohnehin schon 56 Atommeiler in 28 Staaten am Netz sind, die Infrastruktur weiter stark ausgebaut! In Georgia stehen zwei neue Atomkraftwerke kurz vor der Inbetriebnahme. Weitere sollen folgen!

Allein zur Modernisierung der laufenden Atommeiler hat die Biden-Regierung ein Sechs-Milliarden US-Dollar-Programm zur Modernisierung der Altmeiler aufgelegt.

Russland's Invasion in der Ukraine lässt obendrein die "Inhouse'- Urananreicherung Realität werden!

Nach Angaben des World Energy Outlook 2022 der Internationalen Energieagentur ("IEA') verfügt Russland aktuell über 40 % der weltweiten Urananreicherungskapazität. Je mehr sich Staaten von der Abhängigkeit russischer Urananreicherungskapazitäten emanzipieren, desto größer und intensiver werden die Anstrengungen, die Urananreicherung praktisch "inhouse' zu betreiben. Das schließlich steigert die Attraktivität von "nicht-russischen" Unternehmen, die genau das können und anbieten.

Sicherheitsbedenken? Nein warum?

Sicherheitsbedenken sind bei der Biden-Regierung nicht das große Thema. Warum auch, denn die Energieministerin Granholm erklärte dazu, dass die USA quasi den Goldstandard bei der Betriebssicherheit der neuen Reaktorgenerationen und auch der überholten Reaktoren sogar übertreffen! Und wenn man das viel diskutierte Thema der "strahlenden Altlasten aufgriffe, ergänzte Melbye, müsse man wissen, dass der gesamte Atommüll, der in den USA seit der Inbetriebnahme der ersten Reaktoren in den 1950er Jahren angefallen ist, nicht einmal den Platz eines Fußballfeldes benötige!

Dies liebe Leserinnen und Leser zeigt uns einmal mehr, dass es oftmals das gleiche ist. Es muss nicht nur weder Atomstrom oder nur Ökostrom sein, sondern beides in Kombination sorgt für eine saubere, nachhaltige und vor allem zuverlässige Energieversorgung. Auch hier macht es der Mix!

Und genau einen solchem Mix, in Form von TOP-Projekten, verfolgt auch unser TOP-Uranprojekt-Konsolidierer Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0), ein Unternehmen, das mit seinen Unternehmensmeldungen immer wieder aufs Neue überzeugen kann!

Consolidated Uranium meldete Mega-Mineralressourcenschätzung für seine "Tony M'-Mine!

Das "M' hinter Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) seiner 100 % unternehmenseigenen "Tony M'-Mine steht zweifelsohne für MEGA. Dies unterstreichen die jetzt veröffentlichten Ergebnisse der Mineralressourcen-Schätzung für das vielversprechende Projekt in Utah gleich mehrfach und fett.

Unterm ersten Strich dieser Schätzung und des dazugehörigen technischen Berichts gemäß NI 43-101 stehen nämlich satte 1,185 Millionen Tonnen "angezeigte'-Mineralressource mit einem Gehalt von sagenhaften 0,28 % eU3O8 für 6,6 Millionen Pfund enthaltenes Uran - ein Spitzenwert, dem ein prominenter Platz in der illustren Reihe der hochgradigsten US-Uranprojekte sicher ist!

Hinzu kommt sogar noch die "abgeleitete'-Mineralressource von fetten 404.000 Tonnen mit sensationellen 0,27 % eU3O8 für weitere 2,2 Millionen Pfund enthaltenes Uran, die die Ressourcenschätzung von "Toy M' mit einem weiteren MEGA versieht!

Die phänomenalen Werte stimmen mit der historischen Mineralressourcenschätzung von Energy Fuels Inc. von vor ziemlich genau zehn Jahren überein, bzw. konnte Consolidated Uranium aus der jüngsten Mineralressourcenschätzung sogar noch ein Plus von 0,08 Millionen Pfund eU3O8 bei den "angezeigten' Mineralressourcen gewinnen.

Abgeschlossene Bestätigungsbohrung mit großartigen Gehalten!

Parallel zur phänomenalen Mineralressourcenschätzung hat Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) noch die fantastischen Resultate des jetzt abgeschlossenen Bohrbestätigungsprogramms geliefert. Das "Best-of' der U3O8-Potenzial-Erkundungsmission auf dem "Tony M'-Projekt liest sich entsprechend erstklassig.

So lieferte Bohrloch CUR-TM-02 sagenhafte 0,132 % U3O8 über 2,0 m, inklusive einer erstklassigen Zugabe von 0,120 % U3O8 über ebenfalls 2,0 m. CUR-TM-03 stand dem mit 1,031 % U3O8 über 2,0 m und 0,1 % U3O8 über 1,0 m in Nichts nach, ebenso wenig wie der Rest dieser herausragenden Reihe an sensationellen Bohrergebnissen.

Weiter gut unterwegs auch mit fettem Vanadium-Wachstum!

Die herausragenden Ergebnisse sowohl der Ressourcenschätzung wie auch der Bestätigungsbohrungen sollten laut Empfehlungen des Technischen Berichts als Initialzündung für Explorationsbohrungen und unterirdische Probenahmen dienen, um das riesige Vanadium-Potenzial von "Tony M' detailliert zu untersuchen. Schließlich förderte das Bestätigungsbohrprogramm unterm Strich ein sagenhaftes Spektrum des V2O5/U3O8-Verhältnisses zutage, das sich von durchschnittlich 1:1 bis zu teilweise über 17:1 erstreckt.

Angesichts dieses Potenzials sollte die Finalisierung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung ganz oben auf Consolidated Uraniums Agenda stehen, um die Wiedereröffnung der einstmals in Betrieb befindlichen Mine "Tony M' und damit die Wiederaufnahme der Produktion konsequent anzugehen. Schließlich dürstet die weltweit revitalisierte Atomkraft nach Uran.

"Tony-M'-Ergebnisse stecken Etappen für weiteren Erfolgskurs ab!

Für Phil Williams, Vorsitzender und CEO von Consolidated Uranium, untermauern die jetzt gelieferten Ergebnisse den Ausnahmestatus, den "Tony M' im illustren US-Portfolio des dynamischen Uranmarkt-Players innehat:

"Die Mineralressourcenschätzung ebenso wie auch die Bohrresultate bestätigen uns in unserer Überzeugung, dass "Tony M' nicht nur eine herausragende ehemalige Produktionsmine ist, sondern vor allem auch eine ebenso erstklassige zukünftige Produktionsmine werden kann. Das gilt umso mehr, als sie neben der satten Ressource ja auch über alle Infrastrukturen und Genehmigungen verfügt, die eine schnelle und kosteneffiziente Wiederaufnahme der Produktion entsprechend den Bedingungen am Uranmarkt ermöglichen. Zu den grandiosen Urangehalten - und hier sei nochmals daran erinnert, dass 0,28 % U3O8 zu den höchsten aller US-Uranprojekte gehört - kommt das großartige und bisher ungetestete Vanadium-Potenzial, auf das wir bei unseren Bohrungen gestoßen sind und dass es jetzt weiter zu erkunden gilt. Nicht zuletzt verfügen wir als Consolidated Uranium über einen exklusiven, nur uns vorbehaltenen und garantierten Zugang zur Verarbeitungsanlage "White Mesa' von Energy Fuels. Diese verfügt sogar über einen Vanadium-Rückgewinnungskreislauf, was nicht nur dem großartigen Vanadium-Potenzial von "Tony M' einen weiteren Schub verleihen kann, sondern die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts an sich auf ein nächsthöheres Level hieven sollte. Für 2023 schauen wir daher umso zuversichtlicher auf ein aggressives Programm auf diesem grandiosen Projekt, das unseren Erwartungen zufolge in einer Produktionsentscheidung münden wird."

Fazit: Beste Voraussetzungen und "heiße"-Charttechnik!

Explodierende Uran-Nachfrage und nachlassende sekundäre Vorräte rücken produzierende Uran-Minen in den Fokus! 2021 steuerte der Uran-Abbau durch spezialisierte Unternehmen rund zwei Drittel zur Befriedigung des globalen Uranbedarfs bei, während sekundäre Vorräte wie beispielsweise recyceltes Plutonium, wiederaufgearbeitete Brennstäbe oder auch wiederangereichertes Uran für die Deckung der restlichen Nachfrage sorgten. Bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts, so Experten, werden diese sekundären Reservoirs aber nur noch rund ein Zehntel zum Uran-Gesamtangebot beisteuern können.

Gleichzeitig wird sich der Hunger nach Uran vergrößern, um über ein Fünftel bis 2035. Bereits im nächsten Jahr erwarten Analysten ein Defizit von 8 Millionen Pfund U3O8 auf dem Uranmarkt. Da neue, größere Minen wahrscheinlich erst Mitte dieses Jahrzehnts produzieren werden, werden logischerweise die Begehrlichkeiten der Investoren auf die Aktien der aktuell Uran-produzierenden Unternehmen gelenkt.

Und dadurch wird Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) schon sehr bald mit ganz oben auf dem Wunschzettel der Unternehmen stehen, was den Aktienkurs wieder explodieren lassen wird.

Quelle: StockCharts.com

Seit August 2021 hat die Aktie immer wieder im Bereich von 1,40 und 1,55 CAD nach oben gedreht und eigentlich immer mehr als 60 bzw. 100 % zugelegt! Bei der 1,40 CAD-Unterstützung wurde jüngst wieder die Gegenbewegung als "Sprungtuch" nach oben identifiziert, vor allem unter der Prämisse, der immer wieder guten Unternehmens-Nachrichten!

Vor dem Hintergrund, dass man bereits im kommenden Jahr eine Produktionsentscheidung treffen will, muss Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) neu bewertet werden! Denn eine Bewertung von nicht einmal 132 Mio. CAD (rund 91 Mio. CAD) kann für ein Unternehmen mit diesen Projekten und kurz vor "Produzentenstatus" nur ein schlechter Witz sein!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

