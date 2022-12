Am ersten Handelstag nach Weihnachten zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Handelsstart ab. Der DAX +0,19% wurde am Morgen zeitweise 0,7 Prozent höher bei 14.043 Punkte taxiert und dürfte damit wieder über die 14.000-Punkte-Marke springen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADie US-Börsen haben am Freitag ihre Auftaktverluste ...

