Die Aktien von SFC Energy gehen nach dem Kurssprung vor den Weihnachts-Feiertagen zunächst in den Konsolidierungsmodus über. Seitdem am 21. Dezember nach Handelsschluss bekannt geworden war, dass der Titel die Papiere des verstaatlichten Gasimporteurs Uniper im SDAX ersetzen werden, hatten sie in der Spitze knapp neun Prozent zugelegt. DER AKTIONÄR sieht mittelfristig aber weiteres Kurspotenzial.Die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters SFC Energy notieren heute erstmals im SDAX notiert. Der Wert ...

