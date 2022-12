Mainz (ots) -Die Reportage von ZDF-New-York-Korrespondent Johannes Hano ist ein Streifzug durch die Metropole, ihre Geschichte und ihre Krisen. Für "New York, New York", Montag, 2. Januar 2023, 19.25 Uhr, trifft er Menschen, deren Schicksale eng mit der Stadt verknüpft sind. In der ZDFmediathek ist der Film bereits ab Dienstag, 27. Dezember 2022, 15.00 Uhr, verfügbar.Sie kommen aus Kuba, Deutschland, Taiwan, der Dominikanischen Republik, Harlem, Oregon, und es eint sie etwas, das den Charakter und den Erfolg von New York bestimmt: Der Wille, es dort zu schaffen und niemals aufzugeben. Johannes Hano trifft Frauen und Männer: HipHop- und Street-Art-Legenden, Drogenhändler, Influencer, Bauarbeiter und Banker. Die Reportage ist auch eine Hommage an die Menschen, die diese Stadt erst zu dem machen, was sie immer noch für viele ist - ein Leuchtturm der Hoffnung.Einer von ihnen ist Andrew, der mit seinen Eltern aus Taiwan kam und von dem manche behaupten, er hätte 2008 die weltweite Kernschmelze an den Finanzmärkten mitausgelöst. Als Fremdenführer und Tourismusunternehmer hat er sich neu erfunden. Einwanderer seien es, die den Erfolg der Stadt ausmachten, meint er, denn sie hätten gelernt, bei null anzufangen.Zu Wort kommt - neben anderen - auch die Influencerin Corinne Monson. Sie arbeitet jeden Tag daran mit, den Mythos New York neu zu beleben. Für ihren Blog auf Instagram durchstreift sie die Stadt auf der Suche nach neuen Trends in Kunst, Kultur und in der Clubszene. Um in der Stadt aufzufallen, müsse man sich immer etwas Besonderes einfallen lassen. Die Konkurrenz sei groß beim Buhlen um die Aufmerksamkeit der Instagramer, denn die würden mit ihren Selfies weltweit millionenfach kostenlose Werbung schalten."Wenn Du es hier schaffst, dann schaffst Du es überall", sagt Sebastian Steinau, der als Makler aus dem Sauerland nach New York gekommen ist. Er wollte sich mit den besten messen. Heute gehört er zu den Top-Maklern für Luxusimmobilien in New York.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/newyorkDer Film steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/new-york-new-yorkBiografie von Johannes Hano: https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/hano-johannesPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5402980