Die "Amour fou", die alle Grenzen überschreitende, völlig verrückte, rasende Liebe, ist seit der Antike immer wieder Thema in Literatur und bildender Kunst. Und sie ist vor allem ein großes Kino-Sujet, mit dem Filmemacherinnen und Filmemacher das Publikum in ihren Bann ziehen. Unter dem Titel "Amour fou" zeigt 3sat von Dienstag, 3., bis Samstag, 7. Januar 2023, eine ganze Reihe von Filmen, die sich mit dieser absoluten, bedingungslosen Liebe auseinandersetzen.Den Anfang macht am Mittwoch, 3. Januar 2023, 22.25 Uhr, das Drama "Eine Nacht in Rom" von Julio Medem über die leidenschaftliche Liebe zweier Frauen. Zu den Höhepunkten der Reihe gehört zudem die deutsche Erstausstrahlung des finnischen Films "Mittsommerlust" von Aku Louhimies am Samstag, 7. Januar 2023, um 22.45 Uhr. In diesem erotischen Drama riskiert eine verheiratete Frau alles für die ganz große Leidenschaft. Des Weiteren stehen Klassiker wie Adrian Lynes "Eine verhängnisvolle Affäre" am Freitag, 6. Januar 2023, 23.15 Uhr, mit Michael Douglas, Glenn Close sowie Jim McBrides und "Atemlos" am Donnerstag, 4. Januar 2023, um 22.25 Uhr mit Richard Gere und Valérie Kaprisky auf dem Programm.Darüber hinaus sind ab Dienstag, 3. Januar 2023, in der 3satMediathek unter "Sex verstehen" fünf Dokumentationen und fünf Ausgaben von "scobel" zum Thema verfügbar, darunter online first die Wissenschaftsdokumentation "Unser Sexleben - Wen liebe ich, wann und warum?" und "scobel - Perfekter Sex", in 3sat am Donnerstag, 13. Januar 2023, ab 20.15 Uhr, zu sehen.