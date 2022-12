Endet das bisher für Aktien so schwache Jahr 2022 doch noch versöhnlich, nachdem China weitere Öffnungs-Maßnahmen beschlossen hat und somit Hoffnungen nährt, dass eine weltweite Rezession doch noch vermieden werden kann? Aktien steigen nach Weihnachtspause Wie Bloomberg berichtet, stiegen Aktien in Asien und Europa nach der Weihnachtspause am heutigen Dienstag, während der Dollar angesichts der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...