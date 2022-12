Das Wertpapier von New Work notiert am Dienstag ein wenig leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 142,80 Euro. Das Wertpapier von New Work verzeichnet zur Stunde einen Kursrückgang von 0,83 Prozent. Es hat sich um 1,20 Euro gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verschlechtert.

Den vollständigen Artikel lesen ...