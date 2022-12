Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) hat ein wirklich gutes Geschäfts- und Börsenjahr 2022 hinter sich gebracht. Die Aktie liegt im Plus. Es gab eigentlich in jedem Quartal ein deutliches Umsatzwachstum. Zudem stehen unterm Strich inzwischen solide Nettoergebnisse in den Zahlen. Das ist eine Kurzzusammenfassung dessen, was die vergangenen zwölf Monate geprägt hat. Allerdings hat Axon Enterprise aus vielen Gründen gut performt. International gelang wieder einmal etwas mehr. Bestehende Partnerschaften werden ...

