Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der HELLA GmbH & Co. KGaA vom 23. Dezember 2022:Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2) ("HELLA") hat sich mit dem Mitglied der Geschäftsführung Herrn Björn Twiehaus (Geschäftsführer Elektronik) auf dessen Wunsch darauf geeinigt, seinen Geschäftsführervertrag einvernehmlich zum Ablauf des 31. März 2023 zu beenden. Schon zuvor hatte sich der Gesellschafterausschuss mit Frau Dr. Lea Corzilius (Geschäftsführerin Lifecycle Solutions, Personal) auf deren Wunsch hin darauf geeinigt, ihren Geschäftsführervertrag einvernehmlich zum Ablauf des 30. April 2023 zu beenden. Herr Twiehaus und Frau Dr. Corzilius haben den Gesellschafterausschuss aus persönlichen Gründen vor dem Hintergrund der in ihren jeweiligen Geschäftsführerverträgen vereinbarten Sonderkündigungsrechte nach Kontrollwechsel um die Aufhebungsgespräche gebeten. (27.12.2022/alc/n/a) ...

