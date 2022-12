In den vergangenen Monaten litten große Energieverbraucher wie etwa Covestro oder K+S unter den anhaltend hohen Gaspreisen. Zuletzt hatte sich die Lage diesbezüglich wieder verbessert. Wegen den jüngst vergleichsweise milden Temperaturen fällt der Preis für europäisches Erdgas nun weiter. So wurde der Terminkontrakt TTF am Dienstag zeitweise bei 80,00 Euro je Megawattstunde gehandelt.So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Juni. Der TTF-Kontrakt gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau. ...

