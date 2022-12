© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Immer mehr Shortseller wetten auf weiter fallende Kurse bei der Tesla-Aktie. Die Aktie des E-Auto-Pioniers hat allein im Dezember mehr als 35 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn sind es sogar 66 Prozent.

Leerverkäufer haben in diesem Jahr fast 15 Milliarden US-Dollar verdient, indem sie auf fallende Kurse bei der Tesla-Aktie setzten. Dies zeigen Daten der Analyse-Firma S3 Partners.

Die Short-Interest-Quote, die Zahl der Markteilnehmer, die auf fallende Kurse setzten, sei bei der Tesla-Aktie derzeit besonders hoch. Sie liege momentan bei 3,05 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Apple-Aktie liege sie 'nur' bei 0,8 Prozent.

Am Gesamtvolumen gemessen war die Tesla-Aktie am 21. Dezember die Aktie mit den zweitmeisten Leerverkäufen am US-Aktienmarkt, berichtet CNBC unter Berufung auf Daten von S3 Partners. Demnach war Apple im Dezember die am meisten geshorte Aktie (16,78 Milliarden US-Dollar), gefolgt von Tesla (11,27 Milliarden US-Dollar), Microsoft (10,87 Milliarden US-Dollar) und Visa (7,74 Milliarden US-Dollar).

Ihor Dusaniwsky, Managing Director bei S3 Partners, erklärte gegenüber CNBC: "Nach einer leichten Flaute im November haben wir im vergangenen Monat ein Wiederaufleben der Leerverkäufe mit 3,78 Millionen neuen Aktien im Wert von 520 Millionen US-Dollar gesehen."

Für die Tesla-Aktie war 2022 das schlechteste Jahr aller Zeiten. Sie brach seit Jahresbeginn um mehr als 65 Prozent ein. Mehr als 600 Milliarden US-Dollar an Börsenwert wurden vernichtet. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014,US90184L1026