Lion E-Mobility, eine Schweizer Holding, die 100 Prozent an der deutschen Lion Smart, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen, hält, ist auf Kurs: Lion Smart steigerte im dritten Quartal den Umsatz von 9,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 22,4 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten verbesserte sich die Erlöse so um 27 Prozent auf 46,6 Millionen Euro. Die Aktie entwickelte sich jüngst sehr positiv. Wie es weitergeht ...

