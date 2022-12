Heute gibt uns Daniel Korth, besser bekannt als der Finanzrocker, einen Einblick in sein Depot. Er erzählt uns, wie er zur Börse kam und warum er nicht unbedingt den besten Start hatte. Jedoch hat er aus seinen Fehlern gelernt und kann heute sagen, dass er trotz des relativ schlechten Börsenjahres 2022 zum ersten Mal mit seinem Depot zufrieden ist. Welche Werte der Finanzrocker in seinem Depot hat und in welche Branchen er investiert, erfahrt ihr in diesem Video.