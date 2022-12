Weitere Corona-Lockerungen in China sorgen am Dienstag in Deutschland für Kursgewinne. Kurz vor Handelseröffnung in den USA notiert der DAX wieder über 14.000. Allerdings sind die Umsätze erwartungsgemäß sehr gering und der Ausbruch auch noch nicht nachhaltig. Experten rechnen mit einer ruhigen Handelswoche.Die Neuigkeiten aus China sorgten nun wieder für eine etwas optimistischere Börsenstimmung. Dort mehren sich die Signale über ein Ende der Lockdowns. Und nachdem die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...