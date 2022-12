Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Für VAPORESSO, den Innovator der Vaping-Branche, war das Jahr 2022 ein Wendepunkt, da VAPORESSO (https://www.vaporesso.com/) Auszeichnungen und Lob von Designhäusern und -institutionen aus aller Welt erhalten hat. Gemäß seinem Slogan Move Beyond Ordinary ist der Markenhersteller seinem Geist gefolgt, über das Gewöhnliche hinauszugehen und Exzellenz zu erreichen, was ihm innerhalb eines Jahres mehr als 70 Auszeichnungen (https://www.vaporesso.com/our-awards) eingebracht hat.Das Unternehmen hat das ganze Jahr über viel Beifall von den Brancheninstitutionen erhalten, wie etwa durch die Auszeichnung bei den amerikanischen MUSE Design Awards, den deutschen Design Awards und den Red Dot Awards sowie den CMF Design Awards in China im Jahr davor.VAPORESSO priorisiert innovative, zuverlässige und stilvolle Produkte im Rahmen seines Wertverprechens Move Beyond Ordinary und seiner verbraucherorientierten Philosophie. Sein LUXE X (https://www.vaporesso.com/vape-kits/luxe-x) wurde für sein außergewöhnliches Erscheinungsbild im Science-Fiction-Stil gelobt, das die Innovation und den Stil der Marke hervorhebt und außerdem den Branchenstandard für Produktdesign und Ästhetik höher legt.Aufbauend auf einem weiteren Red Dot Award, den das Unternehmen im Vorjahr gewonnen hatte, ist das VAPORESSO XROS 2 das einzige Vape-Produkt mit einem Open-Pod-System auf dem Markt, das 2022 einen Red Dot Award für Design erhielt. Im Dezember lobte der "Rat für Formgebung", eine angesehene deutsche Institution, VAPORESSO mit einer besonderen Erwähnung für sein XROS 3, die verbesserte Version von XROS 2 (https://www.vaporesso.com/vape-kits/xros2), sowie für ZERO S (https://www.vaporesso.com/vape-kits/zero-s) und LUXE X (https://www.vaporesso.com/vape-kits/luxe-x) und hob ihre ergonomischen Designmerkmale hervor.Die renommierten American MUSE Design Awards haben VAPORESSO im Oktober als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des kreativen Designs ausgezeichnet und dem Unternehmen sechs Auszeichnungen für Produktdesign verliehen (zweimal Gold für VAPORESSO LUXE X und ZERO S und viermal Silber für XROS 3, XROS NANO, GEN 200 und GEN 80S). Im November 2021 wurden die Bemühungen von VAPORESSO im Bereich Design mit einem Preis in seinem Heimatland bei den chinesischen CMF Design Awards gewürdigt.VAPORESSO erhält nicht selten Lob für seine Designbemühungen. Die Produkte der Marke werden auf Listen der besten Vape-Produkte von Branchenmedien mehr als 60 Mal erwähnt. Darüber hinaus sind umfangreiche positive Bewertungen von XROS 3, LUXE X und LUXE QS auf beliebten Vape-Seiten in verschiedenen Medien erschienen, die seit Jahren einen professionellen Ruf und hohe Beliebtheit bei Vaping-Begeisterten genießen. XROS 3 und LUXE X haben bei einer Reihe von Rezensionen fast perfekte Bewertungen erhalten, und viele Vaping-Medien haben angegeben, dass das LUXE QS eines der besten MTL-Pods sei, die zurzeit erhältlich sind."Für VAPORESSO ist dieses Jahr der Auszeichnungen die ultimative Anerkennung unserer Bemühungen, während wir weiterhin auf die Stimme unserer Kunden hören", sagte Simon Lai, CEO von VAPORESSO. "Wir sind entschlossen, weiter unseren Weg der Innovation zu gehen, während wir das beste Anwendererlebnis mit Handwerkskunst auf höchstem Niveau schaffen wollen."Kontakt:media@vaporesso.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1974288/banner_pc.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1847940/OV_1__2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vaporesso-blickt-auf-ein-erfolgreiches-jahr-voller-auszeichnungen-zuruck-301710204.htmlOriginal-Content von: VAPORESSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135624/5403521