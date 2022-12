Energiepreise im neuen Jahr - Außerdem: Investieren trotz Risiken, aber wie?

Werbung



Wir blicken auf ein turbulentes Jahr 2022 zurück und wagen bereits einen Blick auf das, was im nächsten Jahr auf uns wartet. Gerade die Energiepreise standen im aktuellen Jahr im Fokus. Außerdem: In unserer Anlageidee zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, auch in volatilen Märkten zu investieren und die Chancen auf eine positive Rendite zu wahren.



Das aktuelle Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Mit dem neuen Jahr erwarten uns einige Neuerungen - so zum Beispiel der geplante Gas-und Strompreisdeckel, welcher in Deutschland eingeführt werden soll. Gerade Erstgenannter erfuhr im laufenden Jahr eine deutliche Steigerung, denn der Gaspreis hatte sich im Vergleich zum Herbst 2021 mehr als verdoppelt. Die geplante Deckelung wird dabei den Gaspreis nicht auf Vorjahresniveau zurücksetzen, sondern die Zusatzbelastungen lediglich mindern. Verbraucher erfahren damit zwar eine Entlastung, dennoch werden die Preise höchstwahrscheinlich deutlich höher liegen als im Jahr zuvor. Die gestiegenen Preise hatten in diesem Jahr auch an der Börse für turbulente Phasen gesorgt.





Ein turbulentes Börsenjahr liegt hinter uns - doch konnten Anleger wirklich nichts gegen diese hohen Schwankungen unternehmen? Sich sozusagen absichern? In der neuesten Anlageidee der HSBC erklärt Ihnen Christian Köker eine Möglichkeit, auch in turbulenten Zeiten das Geld an der Börse zu investieren und was Anleger dabei beachten sollten. Das Video finden Sie wie gewohnt auf unserer Website.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?