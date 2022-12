China-Lockerungen beflügeln. Kupfer und Ölpreis legen ebenfalls zu. Weitere Corona-Lockerungen in China und damit die Aussicht auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft haben den Aktienmarkt am Dienstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende beflügelt. Der DAX lag am Nachmittag 0,8 Prozent im Plus bei 14054 Punkten. Auch der EuroStoxx50 legte 0,7 Prozent zu. Die Aufhebung der Quarantänepflicht für Einreisende nach China und die Aussicht auf ...

