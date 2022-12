aufstrebender Goldproduzent: Der Kurs dieses Goldproduzenten hat weiterhin viel Aufwärtspotenzial

Anzeige / Werbung

Dass Goldproduzenten derzeit unter dem Inflationsanstieg leiden, klingt sehr ironisch, aber es liegt daran, dass die Kosten für Energie, Material und Personal immer weiter steigen.

der Goldpreis könnte im Jahr 2023 auf 4.000 USD pro Unze steigen, da Zinserhöhungen und Rezessionsängste die Märkte volatil halten, sagte Jürg Kiener, Geschäftsführer und Chief Investment Officer von Swiss Asia Capital.

Es besteht eine gute Chance, dass der Goldmarkt eine große Bewegung erlebt, sagte er und fügte hinzu, "es werden nicht nur 10 % oder 20 % sein", sondern eine Bewegung, die "wirklich neue Höchststände erreichen wird".

Kiener erklärte, dass vielen Volkswirtschaften im ersten Quartal "eine kleine Rezession" bevorstehen könnte, was dazu führen würde, dass viele Zentralbanken ihr Zinserhöhungstempo verlangsamen und Gold sofort attraktiver machen würden. Er sagte, Gold sei auch der einzige Vermögenswert, den jede Zentralbank besitze.

Laut World Gold Council haben die Zentralbanken im dritten Quartal 400 Tonnen Gold gekauft und damit den bisherigen Rekord von 241 Tonnen im gleichen Zeitraum im Jahr 2018 fast verdoppelt:

Zentralbanken kauften im 3. Quartal 22 fast 400 t Gold

Quellen: Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council

Kiener sagte auch, dass die Anleger nach Gold suchen würden, da die Inflation in vielen Teilen der Welt hoch bleibt.

"Gold ist ein sehr guter Inflationsschutz, ein toller Fang während einer Stagflation und eine großartige Ergänzung für ein Portfolio."

Aktien (nicht nur von Goldproduzenten) und Gold sind die einzigen liquiden Anlageklassen, die zukünftig noch einen Schutz vor Inflation und einen realen Wertzuwachs ermöglichen.

Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) ist eine der Goldaktien, die sich Anleger möglicherweise als langfristigen Inflationsschutz ins Depot legen möchten.

WKN: A3DK8G - NYSE: ODV

Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) hat sich zum Ziel gesetzt hat, den nächsten Goldrausch am Williams Creek auszulösen.

Das Hauptprojekt, heißt Cariboo Gold Projekt und befindet sich in der Provinz British Columbia, Kanada. Osisko Development besitzt 100 % dieses Vermögenswertes.

Das Cariboo Gold Projekt

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Cariboo umfasst 3,2 Millionen Unzen Gold (21,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,6 g/t Au) in der gemessenen und angezeigten Ressourcenkategorie und 2,7 Millionen Unzen Gold (21,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,9 g/t). Au) in der abgeleiteten Ressourcenkategorie.

Basierend auf einer Durchsatzerweiterung von 4.000 tpd auf 4.750 tpd gemäß den Einreichungen bei den Genehmigungsbehörden plant Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) einen Wachstumsplan zur Produktion von über 200.000 Unzen/Jahr mit ausreichenden Ressourcen für eine weitere Expansion.

Darüber hinaus hat Osisko Mineralinteressen in der Sonora-Provinz Guerrero, insbesondere in einem Gebiet, in dem sich ein Projekt namens San Antonio Gold Projekt befindet.

Projekt San Antonio

Im dritten Quartal 2022 produzierte das Goldprojekt San Antonio 7.358 Unzen Gold aus dem Haufenlaugungspadbetrieb, was 67 % der gesamten Unzen Gold ausmacht, etwa 10.958 Unzen, die während des Zeitraums verkauft wurden.

Das gesamte Gebiet, einschließlich der anderen 4 Lagerstätten, wird von der historischen Kupferproduktion auf die Goldproduktion umgestellt, wo der Edelmetallabbau durch Haufenlaugung stattfinden wird.

Die Halde umfasst insgesamt 1,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,57 g/t Au

Das Portfolio von Osisko wird durch die Trixie-Goldtestmine in Utah, USA, vervollständigt.

Die Trixie-Goldtestmine in Utah

Trixie ist eines von mehreren Gold- und Grundmetallzielen innerhalb des größeren Tintic-Projekts. Die mineralisierten Strukturen T2 und T4 sind mit einer epithermalen Mineralisierung mit hoher Sulfidierung verbunden, die strukturell kontrolliert und innerhalb des spröden Tintic Quartzite beherbergt und von den undurchlässigen Schiefergesteinen der Formation Lower Ophir bedeckt ist.

Im dritten Quartal 2022 produzierte die Testmine Trixie 3.600 Unzen Gold aus dem Betrieb, was 33 % der gesamten Unzen Gold ausmacht, etwa 10.958 Unzen, die während des Zeitraums verkauft wurden.

Derzeit wird erwartet , dass die jährliche Goldproduktion zwischen 14.500 Unzen und 14.700 Unzen Gold liegt, das mit Hilfe von Bottichlaugungsverarbeitungstechniken gewonnen wird, bei denen die Feststoffe in einem Tank in eine Laugungslösung getaucht werden.

Vor kurzem veröffentlichte Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) sensationelle Ergebnisse der Probenahmen aus dem laufenden Untertage-Explorationsprogramm in der Testmine Trixie, welche wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Sensationelle Ergebnisse zu den Probebohrungen

Das sind die mit Abstand besten Probenergebnisse, die wir seit langem gesehen haben! Aber schauen Sie selbst:

Zu den Untersuchungsergebnissen gehören 702 Splitterproben von 177 Minenflächen bei Trixie.

Höhepunkte:

4.186,46 g/t Au über 0,55 m (122,11 oz/t Au über 1,80 ft.)

5.197,77 g/t Au und 6.698,97 g/t Ag über 0,61 m (151,60 oz/t Au und 195,39 oz/t Ag über 2,00 ft.)

1.553,07 g/t Au und 1.224,91 g/t Ag über 1,52 m (45,30 oz/t Au und 35,73 oz/t Ag über 5,00 ft.)

2.873,05 g/t Au und 2.263,41 g/t Ag über 0,82 m (83,80 oz/t Au und 66,02 oz/t Ag über 2,70 ft.)

2.800,11 g/t Au und 315,99 g/t Ag über 2,07 m (81,67 oz/t Au und 9,22 oz/t Ag über 6,80 ft.) einschließlich

4.757,42 g/t Au und 528,9 g/t Ag über 1,22 m (138,76 oz/t Au und 15,43 oz/t Ag über 4,00 ft.)

Seien Sie ehrlich! Wann haben Sie zuletzt solch hochgradigen Probenergebnisse gesehen?

Chris Lodder, Präsident von Osisko Development, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

Tintic liefert weiterhin hochgradige Probenergebnisse, während unsere Explorationsbemühungen das Gebiet der Mineralisierung in und um Trixie erweitern. Da wir die Erschließung weiter vorantreiben, um gegen Ende des Jahres 2023 tiefere Ebenen der Mine jenseits der 625er-Hauptsohle zu erreichen, freuen wir uns sehr darauf, das Explorationspotenzial von Zielgebieten zu testen, die sich neben historischen Minenbetrieben befinden und bisher noch nicht getestet wurden. Zusätzlich zu Trixie eröffnet unser besseres Verständnis der Kontrolle über die verschiedenen Arten von Edel- und Basismetallmineralisierungen ein jahrelanges potenzielles Explorationswachstum und spannende Möglichkeiten für unsere Aktionäre. "

Folgen Sie diesem Link um die gesamten Ergebnisse der Proben aufzurufen.

Fazit:

Der Kurs hat weiterhin viel Aufwärtspotenzial

Dass Goldproduzenten wieOsisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) derzeit unter dem Inflationsanstieg leiden, klingt sehr ironisch, aber es liegt daran, dass die Kosten für Energie, Material und Personal immer weiter steigen, während der Verkaufspreis - sprich der Goldpreis - bis Anfang November eigentlich nur gefallen ist.

Beim weiter steigenden Goldpreis hat Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) einen mehr als attraktiven Gewinnhebel!

Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) strebt an, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden, das bedeutet, dass sie von derzeit 45.000 Unzen Gold auf etwa 550.000 Unzen und mehr pro Jahr wachsen müssen, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen.

Nutzen Sie jetzt die Chance auf einen günstigen Einstieg

