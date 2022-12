The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2022



ISIN Name

CA92647B3092 VICTORY RESOURCES CORP.

US37045VAW00 GEN MTRS 20/23

US40619L1026 H.O.FAME RES.+ENT. -,0001

VGG3637V1094 FORMULAFIRST LTD.

