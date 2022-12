Echte Innovation braucht Daten. Die Herausforderung dabei ist der datenschutzkonforme Umgang. Die Regeln ändern sich immer mal wieder - was auch bereits erhobene Daten unbrauchbar machen kann. Eine mögliche Lösung: der Einsatz von synthetischen Daten. Den Schutz von Daten zu gewährleisten, ist notwendig und abdingbar. Denken wir zurück an die Zeit vor Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 glich die Verwendung von persönlichen Daten oft einem Wild-Western-Film. Seitdem hat sich einiges getan, gleichzeitig sind viele Entwicklungen und Reglementierungen noch immer in der Schwebe, so schnell wird keine Ruhe einkehren. Zuletzt gab auch die britische Regierung bekannt, dass sie an einer eigenen Version arbeiten ...

