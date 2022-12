Weitere Corona-Lockerungen in China haben am Dienstag nach Weihnachten am amerikanischen Aktienmarkt ein gemischtes Bild hinterlassen. Während der Dow Jones ein kleines Plus nach anfänglichen Verlusten ins Ziel retten konnte, verbuchte der Nasdaq ein Minus von rund 1,5 Prozent. Top-Verlierer war das Papier von Tesla.Neben dem Chaos rund um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter belasten die Aktie von Tesla zunehmende Sorgen um eine nachlassende Nachfrage nach den Modellen des Elektroautobauers. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...