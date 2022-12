EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

creditshelf Aktiengesellschaft: creditshelf AG reduziert Prognose aufgrund von Umsatzverschiebungen



27.12.2022 / 22:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR). CREDITSHELF AG REDUZIERT PROGNOSE AUFGRUND VON UMSATZVERSCHIEBUNGEN Frankfurt am Main, 27. Dezember 2022 - Die creditshelf AG (WKN A2LQUA, ISIN DE000A2LQUA5, Börsenkürzel CSQ, "creditshelf") passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von nachgelagerten Bedingungen einer abgeschlossenen Refinanzierungsfazilität, insbesondere dem Abschluss einer Back-up-Servicingvereinbarung, kann diese bislang noch nicht wie geplant in Anspruch genommen werden. Dadurch verschiebt sich die Abwicklung eines Teils des ursprünglich noch für dieses Jahr vorgesehenen Neugeschäfts auf Basis bereits vermittelter Verträge absehbar ins kommende Jahr. Dies hat zur Folge, dass die Umsatzprognose von bislang 7 bis 8 Mio. EUR auf 6 bis 7 Mio. EUR und die EBIT-Prognose von bislang 0 bis 1 Mio. EUR auf -1 bis 0 Mio. EUR angepasst wird. Kommunikation & IR:

ÜBER CREDITSHELF ir.creditshelf.com creditshelf ist der digitale Unternehmensfinanzierer der nächsten Generation. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrung in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen. 27.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

