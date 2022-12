The following instruments on XETRA do have their first trading 28.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.12.2022Aktien1 CA68622H1073 Origin Therapeutics Holdings Inc.2 FI4000517602 Asuntosalkku Oyj3 US40619L2016 Hall of Fame Resort & Entertainment Co.4 CA92643V1013 Victory Battery Metals Corp.Anleihen1 DE000A19XPG2 Select Securities Europe S.a.r.l.2 XS2317970767 Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.3 XS2185419178 Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.4 DE000HLB7AS2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale