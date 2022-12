Gute Nachrichten für den schwedischen Wärmepumpen-Spezialisten NIBE Industrier: Trotz Material- und Handwerkermangels geht die Wärmepumpenbranche in Deutschland auch für das kommende Jahr von einem starken Wachstum aus. Rund 350 000 Geräte sollen gebaut und installiert werden, wie der Bundesverband Wärmepumpe mitteilte. Ausgehend von prognostizierten 230 000 Neugeräten in diesem Jahr wäre das ein Plus von 52 Prozent. Hersteller und Handwerk erweiterten laufend ihr Angebot, hieß es vom Verband. Schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...