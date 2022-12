Endlich verdienen die Shortseller mit Tesla Geld. Jahrelang wurden sie von den Visionen getriebenen Musk-Fans an der Leine durch die die Manage geführt, nun aber mit dem kometenhaften Absturz der Aktie in den vergangenen Tagen füllen sich zumindest für sie zum Jahresende die Kassen. Wenn auch Tesla nicht so stark in den Indizes gewichtet ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...