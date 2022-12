Über viele Monate hinweg litten die Chemieriesen Evonik, BASF und Lanxess unter den anhaltend hohen Gaspreisen. Nun gibt es diesbezüglich weitere Entspannung: Der Preis für europäisches Erdgas hat seine Abwärtstendenz der letzten Tage fortgesetzt. Am Mittwoch fiel der Terminkontrakt TTF für Erdgas bis auf 76,18 Euro je Megawattstunde.So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Februar, vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit mittlerweile acht Handelstagen in Folge ist der Gaspreis gefallen. ...

