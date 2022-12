So erkennen Sie Trends am Markt

"The trend is your friend." Diese Jahrzehnte alte Börsenweisheit hat auch heute noch Bestand. Die Bestimmung von Trends ist ein wichtiges Hilfsmittel zum erfolgreichen Trading. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich Trader auf Abwärtstrends, also fallende Kurse oder auf Aufwärtstrends, also steigende Märkte, konzentrieren. Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.