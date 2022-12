Unterföhring (ots) -Drei große Egos, ein kleines Wohnmobil und 4.500 Meilen quer durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" gehen Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs auf den Buddy-Trip ihres Lebens. In den USA erleben die bekannten Köche und Unternehmer ihre wildesten Abenteuer. Kabel Eins zeigt "Roadtrip Amerika" ab 9. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr.Durch Weltstädte, Wüsten und Wildnis führt die Reise der drei Spitzenköche auf engstem Raum. Auf ihrem Weg von Westen nach Osten, von Kalifornien über Arizona, Nevada und Texas bis nach Florida erlebt das Trio ikonische Landschaften, kulinarische Highlights, nervenaufreibende Herausforderungen, sportliche Abenteuer und trifft beeindruckende Persönlichkeiten."Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Das Format basiert auf der Idee des britischen Originals "Gordon, Gino and Fred: Road Trip" und wird produziert von Tower Productions.Weitere Infos und Bilder: http://presse.kabeleins.de/RoadtripAmerika"Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern": vier Folgen ab 9. Februar 2023 donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Pressekontakt:Dagmar Brandau, Friederike VeesCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 89 9507-2185 / +49 89 9507-1129mobil: +491751815426 / +4915144165271email: dagmar.brandau@seven.one / friederike.vees@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 89 95 07-1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5403804