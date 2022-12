Während die Heizölpreise in Österreich stiegen und in der Schweiz stagnierten, fielen sie in Deutschland um 0,4 Cent pro Liter. Russland hat als Reaktion auf den Preisdeckel auf russisches Rohöl ein Dekret veröffentlicht. Ab dem kommenden Jahr hat Russland damit die Möglichkeit Rohölexporte an teilnehmende Länder zu verbieten. Die europäischen Gaspreise sind stark eingebrochen und senken damit indirekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...